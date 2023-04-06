Шипкова (Лазутина) Евдокия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Лазутина) Евдокия Львовна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.02.1880

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1880

Отец: Лазутин Лев Илларионович

Мать: Лазутина Параскева Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.07.1896

Муж: Шипков Степан Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1897

Сын: Шипков Иван Степанович

Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1900

Дочь: Калашникова Агриппина Степановна

Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: Шипкова Вера Степановна

Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
09.11.1907

Дочь: Беляева Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.12.1911

Сын: Шипков Николай Степанович

Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шипков Леонид Степанович

Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
?.05.1942
г. Соликамск, Пермского края
От болезни (рак), в конце жизни в семье сына Николая Степановича, 1-й внучке Лидии было полгода
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