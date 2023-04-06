Шипкова (Лазутина) Евдокия Львовна
Место рождения
Дата рождения27.02.1880
Дата смерти?.05.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1880
Бракосочетание
05.07.1896
Рождение ребёнка
27.08.1897
Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1900
Дочь: Калашникова Агриппина Степановна
Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
17.09.1905
Дочь: Шипкова Вера Степановна
Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
09.11.1907
Дочь: Беляева Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.12.1911
Сын: Шипков Николай Степанович
Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Шипков Степан Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.05.1942
г. Соликамск, Пермского края
От болезни (рак), в конце жизни в семье сына Николая Степановича, 1-й внучке Лидии было полгода