Калашникова (Шипкова) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Шипкова) Агриппина Степановна

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.06.1900

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТВ
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: Шипков Степан Андреевич

Мать: Шипкова Евдокия Львовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калашников Константин

Смерть
1982
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