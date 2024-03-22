Калашникова (Шипкова) Агриппина Степановна
Место рождения
Дата рождения17.06.1900
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
Отец: Шипков Степан Андреевич
Мать: Шипкова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982