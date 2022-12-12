Лазутина (Кривушкина) Параскева Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
18.05.1873
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.05.1874
Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович
Рождение ребёнка
01.03.1877
Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович
Рождение ребёнка
27.02.1880
Дочь: Шипкова Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович
Рождение ребёнка
12.05.1882
Дочь: Лазутина Анна Львовна
Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович
Рождение ребёнка
08.12.1883
Дочь: Лазутина Анна Львовна
Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович
Рождение ребёнка
02.08.1886
Дочь: Прокопьева Васса Львовна
Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович
Рождение ребёнка
25.05.1889
Сын: Лазутин Иван Львович
Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович
Рождение ребёнка
23.02.1893
Дочь: Миронова Марина Львовна
Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович
Рождение ребёнка
10.08.1896
Дочь: Лазутина Наталья Львовна
Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович
Смерть
Неизвестно