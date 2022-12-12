Лазутина (Кривушкина) Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазутина (Кривушкина) Параскева Тимофеевна

Лазутина (Кривушкина) Параскева Тимофеевна

avatar

Место рождения

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кривушкин Тимофей Филиппович

Мать: Кривушкина Параскева Михайловна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.05.1873

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.05.1874

Сын: Лазутин Никифор Львович

Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1877

Сын: Лазутин Алексей Львович

Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1880

Дочь: Шипкова Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1882

Дочь: Лазутина Анна Львовна

Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.12.1883

Дочь: Лазутина Анна Львовна

Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.08.1886

Дочь: Прокопьева Васса Львовна

Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1889

Сын: Лазутин Иван Львович

Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1893

Дочь: Миронова Марина Львовна

Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.08.1896

Дочь: Лазутина Наталья Львовна

Отец ребёнка: Лазутин Лев Илларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close