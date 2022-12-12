Лазутин Никифор Львович
Место рождения
Дата рождения27.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1874
Бракосочетание
15.05.1894
Рождение ребёнка
21.03.1895
Дочь: Балякина Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.01.1899
Дочь: Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
29.06.1901
Дочь: Лазутина Ольга Никифоровна
Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.12.1902
Сын: Лазутин Степан Никифорович
Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
22.04.1905
Сын: Георгий Никифорович Егор Никифорович
Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Лазутин Николай Никифорович
Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
14.02.1910
Сын: Лазутин Федор Никифорович
Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
24.12.1914
Дочь: Анисья Никифоровна
Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно