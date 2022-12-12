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Лазутин Никифор Львович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1874

Отец: Лазутин Лев Илларионович

Мать: Лазутина Параскева Тимофеевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.05.1894

Жена: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1895

Дочь: Балякина Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1899

Дочь: Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1901

Дочь: Лазутина Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1902

Сын: Лазутин Степан Никифорович

Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1905

Сын: Георгий Никифорович Егор Никифорович

Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Лазутин Николай Никифорович

Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1910

Сын: Лазутин Федор Никифорович

Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1914

Дочь: Анисья Никифоровна

Мать ребёнка: Лазутина Анна Григорьевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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