Лазутина (Исправникова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1871
Бракосочетание
15.05.1894
Рождение ребёнка
21.03.1895
Дочь: Балякина Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович
Рождение ребёнка
15.01.1899
Дочь: Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович
Рождение ребёнка
29.06.1901
Дочь: Лазутина Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович
Рождение ребёнка
17.12.1902
Сын: Лазутин Степан Никифорович
Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович
Рождение ребёнка
22.04.1905
Сын: Георгий Никифорович Егор Никифорович
Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Лазутин Николай Никифорович
Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович
Рождение ребёнка
14.02.1910
Сын: Лазутин Федор Никифорович
Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович
Рождение ребёнка
24.12.1914
Дочь: Анисья Никифоровна
Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно