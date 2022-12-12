Лазутина (Исправникова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутина (Исправникова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.12.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1871

Отец: Исправников Григорий Иванович

Мать: Исправникова Хиония Васильевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.05.1894

Муж: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1895

Дочь: Балякина Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1899

Дочь: Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1901

Дочь: Лазутина Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1902

Сын: Лазутин Степан Никифорович

Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1905

Сын: Георгий Никифорович Егор Никифорович

Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Лазутин Николай Никифорович

Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1910

Сын: Лазутин Федор Никифорович

Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1914

Дочь: Анисья Никифоровна

Отец ребёнка: Лазутин Никифор Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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