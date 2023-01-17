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Кривушкин Тимофей Филиппович

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Место рождения

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кривушкин Филипп Андреевич

Мать: Кривушкина Татиана Ивановна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1851

Жена: Кривушкина Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кривушкин Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лазутина Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Михайловна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кривушкина Агриппина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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