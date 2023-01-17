Кривушкин Тимофей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
24.01.1851
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кривушкин Егор Тимофеевич
Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лазутина Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кривушкина Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Михайловна
Смерть
Неизвестно