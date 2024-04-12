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Кривушкин Филипп Андреевич

Место рождения

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1806

Отец: Кривушкин Андрей Федорович

Мать: Кривушкина Матрена Михайловна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.01.1828

Жена: Кривушкина Татиана Ивановна

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кривушкин Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Кривушкина Татиана Ивановна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривушкин Матвей Филиппович

Мать ребёнка: Кривушкина Татиана Ивановна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кривушкин Олександр? Филиппович

Мать ребёнка: Кривушкина Татиана Ивановна

Смерть
Неизвестно
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