Кривушкин Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1806
Бракосочетание
?.01.1828
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кривушкин Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Кривушкина Татиана Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кривушкин Матвей Филиппович
Мать ребёнка: Кривушкина Татиана Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кривушкин Олександр? Филиппович
Мать ребёнка: Кривушкина Татиана Ивановна
Смерть
Неизвестно