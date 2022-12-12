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Кривушкин Андрей Федорович

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Место рождения

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1768

Дата смерти

18.03.1815

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Кривушкин Федор

Мать: Кривушкина Овдотья Сидоровна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1800

Сын: Кривушкин ?Федор Андреевич

Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кривушкина Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кривушкина Марья Андреевна

Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1806

Сын: Кривушкин Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кривушкина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривушкина Матрена Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.03.1815
Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: чахоткой
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