Кривушкин Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти18.03.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Кривушкин Федор
Рождение ребёнка
08.02.1800
Сын: Кривушкин ?Федор Андреевич
Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кривушкина Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кривушкина Марья Андреевна
Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
11.10.1806
Сын: Кривушкин Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кривушкина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кривушкина Матрена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1815
Причина смерти: чахоткой