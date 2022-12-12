Кривушкина Овдотья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривушкина Овдотья Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривушкин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Кривушкин Федор

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривушкин Федор

Смерть
Неизвестно
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