Кривушкина Овдотья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривушкин Андрей Федорович
Отец ребёнка: Кривушкин Федор
Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривушкин Федор
Смерть
Неизвестно