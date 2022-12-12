Кривушкин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривушкин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривушкин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Кривушкина Овдотья Сидоровна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривушкина Овдотья Сидоровна

Смерть
До 1797
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