Кривушкин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривушкин Андрей Федорович
Мать ребёнка: Кривушкина Овдотья Сидоровна
Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1797