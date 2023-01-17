Кривушкина Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1800
Сын: Кривушкин ?Федор Андреевич
Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Кривушкина Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кривушкина Марья Андреевна
Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1806
Сын: Кривушкин Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кривушкина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно