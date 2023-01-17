Кривушкина Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривушкина Матрена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1800

Сын: Кривушкин ?Федор Андреевич

Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Кривушкина Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кривушкина Марья Андреевна

Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1806

Сын: Кривушкин Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кривушкина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кривушкин Андрей Федорович

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривушкин Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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