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Кривушкин Матвей Филиппович

Место рождения

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кривушкин Филипп Андреевич

Мать: Кривушкина Татиана Ивановна

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кривушкина Таисия? Матвеевна

Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кривушкина Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Кривушкин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривушкина Параскева Николаевна

Смерть
Неизвестно