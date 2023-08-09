Кривушкин Матвей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кривушкина Таисия? Матвеевна
Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кривушкина Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Кривушкина Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно