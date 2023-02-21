Кривушкина Параскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривушкина Параскева Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кривушкина Таисия? Матвеевна

Отец ребёнка: Кривушкин Матвей Филиппович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кривушкина Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Кривушкин Матвей Филиппович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Кривушкин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Кривушкин Матвей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривушкин Матвей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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