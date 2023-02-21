Кривушкина Параскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кривушкина Таисия? Матвеевна
Отец ребёнка: Кривушкин Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кривушкина Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Кривушкин Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Кривушкин Матвей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно