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Кривушкина Татиана Ивановна

Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Иванович

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.01.1828

Муж: Кривушкин Филипп Андреевич

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кривушкин Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Кривушкин Филипп Андреевич

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривушкин Матвей Филиппович

Отец ребёнка: Кривушкин Филипп Андреевич

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кривушкин Олександр? Филиппович

Отец ребёнка: Кривушкин Филипп Андреевич

Смерть
Неизвестно
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