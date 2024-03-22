Кривушкина Татиана Ивановна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Иванович
Бракосочетание
?.01.1828
Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кривушкин Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Кривушкин Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кривушкин Матвей Филиппович
Отец ребёнка: Кривушкин Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кривушкин Олександр? Филиппович
Отец ребёнка: Кривушкин Филипп Андреевич
Смерть
Неизвестно