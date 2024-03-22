Кривушкина (Чуприкова) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.09.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1830
Бракосочетание
24.01.1851
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кривушкин Егор Тимофеевич
Отец ребёнка: Кривушкин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лазутина Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Кривушкин Тимофей Филиппович
Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кривушкина Агриппина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кривушкин Тимофей Филиппович
Смерть
Неизвестно