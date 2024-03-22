Кривушкина (Чуприкова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривушкина (Чуприкова) Параскева Михайловна

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.09.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1830

Отец: Чуприков Михаил Романович

Мать: Чуприкова Евдокия Кузминична

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1851

Муж: Кривушкин Тимофей Филиппович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кривушкин Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кривушкин Тимофей Филиппович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лазутина Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Кривушкин Тимофей Филиппович

Каменный Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кривушкина Агриппина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кривушкин Тимофей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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