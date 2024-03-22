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Чуприков Михаил Романович

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Чуприков Роман Елизарович

Мать: Чуприкова Анна Даниловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1830

Дочь: Кривушкина Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Чуприкова Евдокия Кузминична

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чуприков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Чуприкова Евдокия Кузминична

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Чуприкова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Чуприкова Евдокия Кузминична

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чуприков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Чуприкова Евдокия Кузминична

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Евдокия Кузминична

Смерть
Неизвестно
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