Чуприков Михаил Романович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
09.09.1830
Дочь: Кривушкина Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Чуприкова Евдокия Кузминична
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чуприков Федор Михайлович
Мать ребёнка: Чуприкова Евдокия Кузминична
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Чуприкова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Чуприкова Евдокия Кузминична
Рождение ребёнка
1841
Сын: Чуприков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Чуприкова Евдокия Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно