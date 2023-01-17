Чуприкова (Новикова) Евдокия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова (Новикова) Евдокия Кузминична

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Новиков Кузьма Васильевич

Мать: Новикова Евдокия Семеновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1830

Дочь: Кривушкина Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Чуприков Михаил Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чуприков Федор Михайлович

Отец ребёнка: Чуприков Михаил Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Чуприкова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Чуприков Михаил Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чуприков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Чуприков Михаил Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Михаил Романович

Смерть
Неизвестно
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