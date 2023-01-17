Чуприкова (Новикова) Евдокия Кузминична
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
09.09.1830
Дочь: Кривушкина Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Чуприков Михаил Романович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чуприков Федор Михайлович
Отец ребёнка: Чуприков Михаил Романович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Чуприкова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Чуприков Михаил Романович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Чуприков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Чуприков Михаил Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно