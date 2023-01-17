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Шипков Леонид Степанович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

1915

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Шипков Степан Андреевич

Мать: Шипкова Евдокия Львовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипкова Таисия

г. Черновцы, Украина
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипкова Таисия

г. Черновцы, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипкова Таисия

Место жительства
Неизвестно
г. Черновцы, Украина
Смерть
1968
г. Черновцы, Украина
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