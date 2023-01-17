Шипков Леонид Степанович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Шипков Степан Андреевич
Мать: Шипкова Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
17.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипкова Таисия
г. Черновцы, Украина
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипкова Таисия
г. Черновцы, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипкова Таисия
Место жительства
Неизвестно
г. Черновцы, Украина
Смерть
1968
г. Черновцы, Украина