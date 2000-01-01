Шипкова (Торчинская) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Торчинская) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипков Леонид Степанович

г. Черновцы, Украина
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипков Леонид Степанович

г. Черновцы, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Леонид Степанович

Место жительства
Неизвестно
г. Черновцы, Украина
Смерть
Неизвестно
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