Шипкова (Горшунова) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипкова (Горшунова) Елизавета Георгиевна

Место рождения

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.12.1920

Дата смерти

20.09.1999

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1920

Отец: Горшунов Георгий Андреевич

Мать: Горшунова Прасковья Андреевна

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипков Николай Степанович

Рождение ребёнка
24.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипков Николай Степанович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипков Николай Степанович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипков Николай Степанович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипков Николай Степанович

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
20.09.1999
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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