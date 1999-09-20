Шипкова (Горшунова) Елизавета Георгиевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1920
Дата смерти20.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1920
Рождение ребёнка
?.11.1941
Рождение ребёнка
24.09.1943
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.1999