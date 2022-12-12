Горшунова (Ларионова) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.07.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларионов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1908
Сын: Горшунов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1909
Дочь: Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
25.11.1911
Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Горшунова Алнксандра Георгиевна
Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
30.09.1916
Дочь: Воробьева Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1917
Дочь: Рудакова Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1920
Дочь: Шипкова Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Скирко Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1966