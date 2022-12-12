Горшунова (Ларионова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшунова (Ларионова) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларионов Андрей

Мать: не указана

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1908

Сын: Горшунов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1909

Дочь: Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1911

Сын: Горшунов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: Горшунова Алнксандра Георгиевна

Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1916

Дочь: Воробьева Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1917

Дочь: Рудакова Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Шипкова Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Скирко Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Горшунов Георгий Андреевич

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшунов Георгий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
01.07.1966
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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