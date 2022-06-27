Воробьева (Горшунова) Вера Георгиевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
03.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Николай Николаевич