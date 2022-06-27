Воробьева (Горшунова) Вера Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Горшунова) Вера Георгиевна

Место рождения

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.09.1916

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1916

Отец: Горшунов Георгий Андреевич

Мать: Горшунова (Ларионова) Прасковья Андреевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Николай Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Николай Николаевич

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