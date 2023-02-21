Воробьев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Вера Георгиевна
г. Черновцы, Украина
Рождение ребёнка
03.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Вера Георгиевна
г. Черновцы, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Черновцы, Украина
Смерть
Неизвестно