Воробьев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Вера Георгиевна

г. Черновцы, Украина
Рождение ребёнка
03.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Вера Георгиевна

г. Черновцы, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Вера Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
г. Черновцы, Украина
Смерть
Неизвестно
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