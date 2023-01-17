Скирко (Горшунова) Елена Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скирко Виктор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скирко Александр Викторович
Отец ребёнка: Скирко Виктор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно