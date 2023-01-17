Скирко (Горшунова) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скирко (Горшунова) Елена Георгиевна

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Место рождения

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Горшунов Георгий Андреевич

Мать: Горшунова Прасковья Андреевна

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скирко Виктор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скирко Александр Викторович

Отец ребёнка: Скирко Виктор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скирко Виктор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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