Скирко Виктор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкирко Виктор Кузьмич

Скирко Виктор Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скирко Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скирко Александр Викторович

Мать ребёнка: Скирко Елена Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скирко Елена Георгиевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close