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Горшунов Иван Георгиевич

Место рождения

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.11.1911

Дата смерти

02.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1911

Отец: Горшунов Георгий Андреевич

Мать: Горшунова Прасковья Андреевна

Большая Тарловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.02.1944

Жена: Горшунова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
27.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горшунова Анна Андреевна

с. Станишовка, Житомирская область, Украина
Место жительства
Неизвестно
г. Казань, Татарстан республика, Россия
Смерть
02.06.2008
г. Казань, Татарстан республика, Россия
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