Горшунов Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1911
Дата смерти02.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1911
Бракосочетание
23.02.1944
Жена: Горшунова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
27.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горшунова Анна Андреевна
с. Станишовка, Житомирская область, Украина
Место жительства
Неизвестно
г. Казань, Татарстан республика, Россия
Смерть
02.06.2008
г. Казань, Татарстан республика, Россия