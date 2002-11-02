Горшунова (Ипполитова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшунова (Ипполитова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1919

Дата смерти

02.11.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1944

Муж: Горшунов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
27.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшунов Иван Георгиевич

с. Станишовка, Житомирская область, Украина
Место жительства
Неизвестно
г. Казань, Татарстан республика, Россия
Смерть
02.11.2002
г. Казань, Татарстан республика, Россия
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