Горшунова (Ипполитова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1919
Дата смерти02.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1944
Рождение ребёнка
27.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшунов Иван Георгиевич
с. Станишовка, Житомирская область, Украина
Место жительства
Неизвестно
г. Казань, Татарстан республика, Россия
Смерть
02.11.2002
г. Казань, Татарстан республика, Россия