Гусевъ Остафей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусевъ Остафей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Гусевъ Леонтий

Мать: Гусева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Гусевъ Яковъ

Мать ребёнка: Гусева Марфа Дмитрева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Гусевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гусева Марфа Дмитрева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гусевъ Василий

Мать ребёнка: Гусева Марфа Дмитрева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Гусева Марфа Дмитрева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Марфа Дмитрева

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