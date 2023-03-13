Гусевъ Остафей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Гусевъ Леонтий
Мать: Гусева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гусевъ Яковъ
Мать ребёнка: Гусева Марфа Дмитрева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гусевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гусева Марфа Дмитрева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гусевъ Василий
Мать ребёнка: Гусева Марфа Дмитрева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Гусева Марфа Дмитрева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Марфа Дмитрева