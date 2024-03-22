Гусевъ Леонтий
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Гусевъ Тимофей
Рождение ребёнка
1751
Сын: Гусевъ Остафей
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Гусевъ Яковъ
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Авдотья Федорова