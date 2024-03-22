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Гусевъ Леонтий

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Гусевъ Тимофей

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Гусевъ Остафей

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Гусевъ Яковъ

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Федорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Авдотья Федорова

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