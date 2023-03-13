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Гусева Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Гусевъ Остафей

Отец ребёнка: Гусевъ Леонтий

Рождение ребёнка
1759

Сын: Гусевъ Яковъ

Отец ребёнка: Гусевъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гусевъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Гусевъ Леонтий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Леонтий

Смерть
1790
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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