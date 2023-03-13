Гусева Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Гусевъ Остафей
Отец ребёнка: Гусевъ Леонтий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Гусевъ Яковъ
Отец ребёнка: Гусевъ Леонтий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гусевъ Леонтий
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Гусевъ Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Леонтий
Смерть
1790