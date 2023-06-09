Гусевъ Василий
Место рождения
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Гусевъ Остафей
Мать: Гусева Марфа Дмитрева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гусева Корнила
Мать ребёнка: Гусева Марья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гусевъ Василий
Мать ребёнка: Гусева Марья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гусевъ Яковъ
Мать ребёнка: Гусева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Марья