Гусева Марфа Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Остафей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гусевъ Яковъ
Отец ребёнка: Гусевъ Остафей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гусевъ Остафей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гусевъ Василий
Отец ребёнка: Гусевъ Остафей
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Гусева) Авдотья
Отец ребёнка: Гусевъ Остафей