Гусева Марфа Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Марфа Дмитрева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Остафей

Рождение ребёнка
1781

Сын: Гусевъ Яковъ

Отец ребёнка: Гусевъ Остафей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Гусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гусевъ Остафей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гусевъ Василий

Отец ребёнка: Гусевъ Остафей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Гусева) Авдотья

Отец ребёнка: Гусевъ Остафей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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