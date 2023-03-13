Гусевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусевъ Иванъ

Гусевъ Иванъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гусевъ Остафей

Мать: Гусева Марфа Дмитрева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Федосья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гусевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гусева Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Гусевъ Евграфъ

Мать ребёнка: Гусева Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Гусева) Татьяна

Мать ребёнка: Гусева Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гусевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гусева Федосья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.