Гусевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Гусевъ Остафей
Мать: Гусева Марфа Дмитрева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Федосья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гусевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гусева Федосья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гусевъ Евграфъ
Мать ребёнка: Гусева Федосья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Гусева) Татьяна
Мать ребёнка: Гусева Федосья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гусевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гусева Федосья