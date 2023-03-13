Гусева Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гусевъ Евграфъ
Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гусевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Иванъ