Гусева Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Гусевъ Евграфъ

Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гусевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Иванъ

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