Гусевъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Гусевъ Остафей
Мать: Гусева Марфа Дмитрева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Гусева) Анна
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гусевъ Андрей
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Гусевъ) Алена
Мать ребёнка: Гусева Авдотья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гусевъ Федоръ
Мать ребёнка: Гусева Авдотья