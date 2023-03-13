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Гусевъ Яковъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Гусевъ Остафей

Мать: Гусева Марфа Дмитрева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Авдотья

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Гусева) Анна

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гусевъ Андрей

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Гусевъ) Алена

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Гусевъ Федоръ

Мать ребёнка: Гусева Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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