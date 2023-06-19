Гусева Марья
Место рождения
Дата рождения1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Гусева Корнила
Отец ребёнка: Гусевъ Василий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гусевъ Василий
Отец ребёнка: Гусевъ Василий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гусевъ Яковъ
Отец ребёнка: Гусевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Василий