Андрей Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Зиновьев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1742 ст.

Дата смерти

Около 1828 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Около 1710 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.
Около 1750 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1766 г.р.
1766 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742 ст.

Отец: Зиновий Калинин

Мать: Матрена Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Фома Андреев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Дочь: Фекла Андреева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Увар Андреев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Мавра Андреева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1795 ст.

Дочь: Степанида Андреева

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Акатово, Рузский, Московская область
11-го дня (ноября) той же вотчины (графа Мусина Пушкина) деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родилась дочь Степанида.
Рождение ребёнка
22.10.1797 ст.

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Настасья Григорьева

Акатово, Рузский, Московская область
Запись №29 Вотчины вышеписанного графа Велентина Платоновича Мусина Пушкина, деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родился сын Дмитрей 22-го дня (октября).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Григорьева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
Смерть
Около 1828 ст.
Акатово, Рузский, Московская область
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