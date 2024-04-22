Андрей Зиновьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742 ст.
Дата смертиОколо 1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742 ст.
Отец: Зиновий Калинин
Мать: Матрена Степанова
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Фома Андреев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Дочь: Фекла Андреева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Увар Андреев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Мавра Андреева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
11.11.1795 ст.
Дочь: Степанида Андреева
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
11-го дня (ноября) той же вотчины (графа Мусина Пушкина) деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родилась дочь Степанида.
Рождение ребёнка
22.10.1797 ст.
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Настасья Григорьева
Запись №29 Вотчины вышеписанного графа Велентина Платоновича Мусина Пушкина, деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родился сын Дмитрей 22-го дня (октября).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Григорьева
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1828 ст.