Степанида Андреева
Место рождения
Дата рождения11.11.1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
11.11.1795 ст.
Отец: Андрей Зиновьев
Мать: Настасья Григорьева
11-го дня (ноября) той же вотчины (графа Мусина Пушкина) деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родилась дочь Степанида.
Крещение
11.11.1795 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещена того ж дня. Восприемница была той же деревни крестьянина Ионы Наумова жена его Марфа Анисимова.
Бракосочетание
26.10.1817 ст.
Муж: Иван Давыдов
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
26 октября женился той же вотчины (госпожи Прасковьи Васильевны Мусиной и Пушкиной) деревни Акатова крестьяний сын Иоанн Давидов. Понял за себя той же деревни крестьянскую дочь девицу Стефаниду Андрее... Показать все
Смерть
Неизвестно