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Степанида Андреева

Место рождения

Акатово, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.11.1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1795 ст.

Отец: Андрей Зиновьев

Мать: Настасья Григорьева

Акатово, Рузский, Московская область
11-го дня (ноября) той же вотчины (графа Мусина Пушкина) деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родилась дочь Степанида.
Крещение
11.11.1795 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещена того ж дня. Восприемница была той же деревни крестьянина Ионы Наумова жена его Марфа Анисимова.
Бракосочетание
26.10.1817 ст.

Муж: Иван Давыдов

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
26 октября женился той же вотчины (госпожи Прасковьи Васильевны Мусиной и Пушкиной) деревни Акатова крестьяний сын Иоанн Давидов. Понял за себя той же деревни крестьянскую дочь девицу Стефаниду Андрее... Показать все
Смерть
Неизвестно
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