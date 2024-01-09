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Настасья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Андрей Зиновьев

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1795 ст.

Дочь: Степанида Андреева

Отец ребёнка: Андрей Зиновьев

Акатово, Рузский, Московская область
11-го дня (ноября) той же вотчины (графа Мусина Пушкина) деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родилась дочь Степанида.
Рождение ребёнка
22.10.1797 ст.

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Зиновьев

Акатово, Рузский, Московская область
Запись №29 Вотчины вышеписанного графа Велентина Платоновича Мусина Пушкина, деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родился сын Дмитрей 22-го дня (октября).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Зиновьев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Акатово, Рузский, Московская область
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