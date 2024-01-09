Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
11.11.1795 ст.
Дочь: Степанида Андреева
Отец ребёнка: Андрей Зиновьев
11-го дня (ноября) той же вотчины (графа Мусина Пушкина) деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родилась дочь Степанида.
Рождение ребёнка
22.10.1797 ст.
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Зиновьев
Запись №29 Вотчины вышеписанного графа Велентина Платоновича Мусина Пушкина, деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родился сын Дмитрей 22-го дня (октября).
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Зиновьев
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.