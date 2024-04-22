Дмитрий Андреев
Место рождения
Дата рождения22.10.1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1797 ст.
Отец: Андрей Зиновьев
Мать: Настасья Григорьева
Запись №29 Вотчины вышеписанного графа Велентина Платоновича Мусина Пушкина, деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родился сын Дмитрей 22-го дня (октября).
Крещение
25.10.1797 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен того же месяца 25-го дня. Восприемником был той же деревни Акатова крестьянин Андрей Григорьев.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно