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Дмитрий Андреев

Место рождения

Акатово, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.10.1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1797 ст.

Отец: Андрей Зиновьев

Мать: Настасья Григорьева

Акатово, Рузский, Московская область
Запись №29 Вотчины вышеписанного графа Велентина Платоновича Мусина Пушкина, деревни Акатова у крестьянина Андрея Зиновьева родился сын Дмитрей 22-го дня (октября).
Крещение
25.10.1797 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен того же месяца 25-го дня. Восприемником был той же деревни Акатова крестьянин Андрей Григорьев.
Место жительства
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
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