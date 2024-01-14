Иван Давыдов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1798 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1815 ст.
Акатово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
26.10.1817 ст.
Жена: Степанида Андреева
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
26 октября женился той же вотчины (госпожи Прасковьи Васильевны Мусиной и Пушкиной) деревни Акатова крестьяний сын Иоанн Давидов. Понял за себя той же деревни крестьянскую дочь девицу Стефаниду Андрее... Показать все
Смерть
Неизвестно