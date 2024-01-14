Иван Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Давыдов

Иван Давыдов

Место рождения

Городище, Орешковская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Городище, Орешковская волость, Рузский уезд
Место жительства
С 1815 ст.
Акатово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
26.10.1817 ст.

Жена: Степанида Андреева

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
26 октября женился той же вотчины (госпожи Прасковьи Васильевны Мусиной и Пушкиной) деревни Акатова крестьяний сын Иоанн Давидов. Понял за себя той же деревни крестьянскую дочь девицу Стефаниду Андрее... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.