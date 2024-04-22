Зиновий Калинин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновий Калинин

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1707 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1710 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1744 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.

Отец: Калина

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.

Дочь: Устинья Зиновьева

Мать ребёнка: Матрена Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Данила Зиновьев

Мать ребёнка: Матрена Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.

Сын: Андрей Зиновьев

Мать ребёнка: Матрена Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Дочь: Васса Зиновьева

Мать ребёнка: Матрена Степанова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Степанова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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