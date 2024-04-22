Зиновий Калинин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.
Дочь: Устинья Зиновьева
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Сын: Данила Зиновьев
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.
Сын: Андрей Зиновьев
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Дочь: Васса Зиновьева
Мать ребёнка: Матрена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно