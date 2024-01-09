Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1730 ст.
Дочь: Устинья Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Калинин
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Сын: Данила Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Калинин
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.
Сын: Андрей Зиновьев
Отец ребёнка: Зиновий Калинин
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Дочь: Васса Зиновьева
Отец ребёнка: Зиновий Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновий Калинин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно