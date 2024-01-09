Матрена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Степанова

Матрена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1707 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1737 г.р.
Около 1742 г.р.
Около 1744 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730 ст.

Дочь: Устинья Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Калинин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Данила Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Калинин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1742 ст.

Сын: Андрей Зиновьев

Отец ребёнка: Зиновий Калинин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Дочь: Васса Зиновьева

Отец ребёнка: Зиновий Калинин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновий Калинин

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close