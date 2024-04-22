Фома Андреев
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: Андрей Зиновьев
Мать: Марья Иванова
Бракосочетание
11.10.1786 ст.
Жена: Устинья Михайлова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно