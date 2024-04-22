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Фома Андреев

Место рождения

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: Андрей Зиновьев

Мать: Марья Иванова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
11.10.1786 ст.

Жена: Устинья Михайлова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
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