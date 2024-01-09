Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737 ст.

Дата смерти

До 1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1766 г.р.
1766 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1772 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760 ст.

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Зиновьев

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Фома Андреев

Отец ребёнка: Андрей Зиновьев

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.

Дочь: Фекла Андреева

Отец ребёнка: Андрей Зиновьев

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Дочь: Марья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Зиновьев

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Сын: Увар Андреев

Отец ребёнка: Андрей Зиновьев

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Мавра Андреева

Отец ребёнка: Андрей Зиновьев

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Зиновьев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1798 ст.
Акатово, Рузский, Московская область
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