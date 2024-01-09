Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737 ст.
Дата смертиДо 1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1760 ст.
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Фома Андреев
Отец ребёнка: Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1766 ст.
Дочь: Фекла Андреева
Отец ребёнка: Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Сын: Увар Андреев
Отец ребёнка: Андрей Зиновьев
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Мавра Андреева
Отец ребёнка: Андрей Зиновьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Зиновьев
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1798 ст.