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Увар Андреев

Место рождения

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

14.12.1832 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1797 г.р.
1801 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: Андрей Зиновьев

Мать: Марья Иванова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Глеб Уваров

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Ирина Уварова

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Мария Уварова

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1801 ст.

Сын: Дмитрий Уваров

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Акатово, Рузский, Московская область
Запись №21 Вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина сельца Акатова у крестьянина У(в)ара Андреева родился сын Дмитрей 20 дня (октября)
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Мавра Уварова

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Акулина Уварова

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Васса Уварова

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Акатово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дмитриева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
Смерть
14.12.1832 ст.
Акатово, Рузский, Московская область
От колотиков
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