Увар Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смерти14.12.1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Отец: Андрей Зиновьев
Мать: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Глеб Уваров
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Ирина Уварова
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Мария Уварова
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
20.10.1801 ст.
Сын: Дмитрий Уваров
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Запись №21 Вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина сельца Акатова у крестьянина У(в)ара Андреева родился сын Дмитрей 20 дня (октября)
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Мавра Уварова
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Акулина Уварова
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Васса Уварова
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Дмитриева
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1832 ст.
От колотиков