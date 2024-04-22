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Дмитрий Уваров

Место рождения

Акатово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.10.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1801 ст.

Отец: Увар Андреев

Мать: Мария Дмитриева

Акатово, Рузский, Московская область
Запись №21 Вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина сельца Акатова у крестьянина У(в)ара Андреева родился сын Дмитрей 20 дня (октября)
Крещение
24.10.1801 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 24 дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Игнатий Никифоров.
Место жительства
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
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