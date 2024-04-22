Дмитрий Уваров
Место рождения
Дата рождения20.10.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.10.1801 ст.
Отец: Увар Андреев
Мать: Мария Дмитриева
Запись №21 Вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина сельца Акатова у крестьянина У(в)ара Андреева родился сын Дмитрей 20 дня (октября)
Крещение
24.10.1801 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблен 24 дня. Восприемником был той же деревни крестьянин Игнатий Никифоров.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно