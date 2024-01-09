Мария Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смерти18.09.1817 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Сын: Глеб Уваров
Отец ребёнка: Увар Андреев
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Дочь: Ирина Уварова
Отец ребёнка: Увар Андреев
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Мария Уварова
Отец ребёнка: Увар Андреев
Рождение ребёнка
20.10.1801 ст.
Сын: Дмитрий Уваров
Отец ребёнка: Увар Андреев
Запись №21 Вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина сельца Акатова у крестьянина У(в)ара Андреева родился сын Дмитрей 20 дня (октября)
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Мавра Уварова
Отец ребёнка: Увар Андреев
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Акулина Уварова
Отец ребёнка: Увар Андреев
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Дочь: Васса Уварова
Отец ребёнка: Увар Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Увар Андреев
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.09.1817 ст.
Похороны
20.09.1817 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд