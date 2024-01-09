Мария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

18.09.1817 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Около 1793 г.р.
Около 1796 г.р.
Около 1797 г.р.
1801 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Глеб Уваров

Отец ребёнка: Увар Андреев

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Дочь: Ирина Уварова

Отец ребёнка: Увар Андреев

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Мария Уварова

Отец ребёнка: Увар Андреев

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1801 ст.

Сын: Дмитрий Уваров

Отец ребёнка: Увар Андреев

Акатово, Рузский, Московская область
Запись №21 Вотчины вышеписанного графа Мусина Пушкина сельца Акатова у крестьянина У(в)ара Андреева родился сын Дмитрей 20 дня (октября)
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Мавра Уварова

Отец ребёнка: Увар Андреев

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Акулина Уварова

Отец ребёнка: Увар Андреев

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Дочь: Васса Уварова

Отец ребёнка: Увар Андреев

Акатово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Увар Андреев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Акатово, Рузский, Московская область
Смерть
18.09.1817 ст.
Акатово, Рузский, Московская область
Похороны
20.09.1817 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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