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Ирина Уварова

Место рождения

Акатово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

Около 1852 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Муж

Около 1787 г.р.
Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: Увар Андреев

Мать: Мария Дмитриева

Акатово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
05.05.1818 ст.

Муж: Харитон Алексеев

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
5 мая женился Мусиной Пушкиной сельца Хотебцова крестьянский сын Харитон Алексеев. Понял за себя той же графини деревни Акатова крестьянскую девку Ирину У(в)арову. Оба первым браком. Обоих обыск поруч... Показать все
Бракосочетание
Около 1834 ст.

Муж: Василий Никитин

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Смерть
Около 1852 ст.
Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
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