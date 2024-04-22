Ирина Уварова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смертиОколо 1852 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.
Отец: Увар Андреев
Мать: Мария Дмитриева
Бракосочетание
05.05.1818 ст.
Муж: Харитон Алексеев
5 мая женился Мусиной Пушкиной сельца Хотебцова крестьянский сын Харитон Алексеев. Понял за себя той же графини деревни Акатова крестьянскую девку Ирину У(в)арову. Оба первым браком. Обоих обыск поруч... Показать все
Бракосочетание
Около 1834 ст.
Муж: Василий Никитин
Смерть
Около 1852 ст.
Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния