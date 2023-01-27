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Васильев Иван Григорьевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

01.09.1874

Дата смерти

01.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874

Отец: Кривоногов Григорий Петрович

Мать: Кривоногова (Черненкова) Евдокия Михайловна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Рождение ребёнка
21.09.1896

Сын: Васильев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
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Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Кривоногов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.11.1901

Дочь: (Кривоногова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1903

Сын: Кривоногов Семен Иванович

Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1905

Дочь: Васильева (Кривоногова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Васильев Александр Иванович

Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1911

Дочь: (Кривоногова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
08.03.1913

Дочь: Васильева (Кривоногова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.10.1916

Сын: Васильев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
01.05.1955
Громково, Богородский, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial/603931736

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