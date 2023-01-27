Васильев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1874
Дата смерти01.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Сын: Кривоногов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Дочь: (Кривоногова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Сын: Кривоногов Семен Иванович
Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Дочь: Васильева (Кривоногова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Сын: Васильев Александр Иванович
Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Дочь: (Кривоногова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Дочь: Васильева (Кривоногова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Васильева (Вакурова) Агриппина Яковлевна